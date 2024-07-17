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«Енергоатом» повернув у роботу енергоблок після ремонту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Енергоатом» повернув у роботу енергоблок після ремонту
«Енергоатом» раніше вивів один з енергоблоків для проведення планового ремонту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу

«Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначає «Енергоатом», повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу.

«Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, всі інші енергоблоки компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Нагадаємо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять

Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.

До слова, енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано.

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Теги: енергетика відключення атомна енергетика електроенергія Енергоатом

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