«Енергоатом» повернув у роботу енергоблок після ремонту
Повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу
«Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як зазначає «Енергоатом», повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу.
«Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, всі інші енергоблоки компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.
Нагадаємо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять
Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.
До слова, енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано.
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