«Енергоатом» повернув у роботу енергоблок після ремонту

«Енергоатом» раніше вивів один з енергоблоків для проведення планового ремонту

Повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу

«Енергоатом» достроково приєднав до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначає «Енергоатом», повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить українську енергомережу.

«Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, всі інші енергоблоки компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Нагадаємо, цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не проводять

Як повідомлялося, 16 липня через вихід із ладу обладнання на одному з енергооб'єктів і високе споживання, «Укренерго» ввела на всю добу відключення одночасно чотирьох черг, що означає одночасне знеструмлення до 70% споживачів. Дефіцит енергії у системі збільшився.

До слова, енергетики повернули в роботу обладнання, яке вчора виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення світла в усіх областях скасовано.