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«Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучено імпорт та аварійна допомога з країн Європи
фото: glavcom.ua

Причиною збільшення відключення світла є складна ситуація в енергосистемі України після масованих атак росіян на енергооб’єкти

Сьогодні, 21 червня, заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть в Україні протягом всієї доби. Однак з 13:00 їх обсяг буде більшим. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, причиною збільшення обмежень є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

«Укренерго» наголошує, що головною причиною відключень світла є наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

«Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби
Заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби
фото: Telegram/«Укренерго»

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00 в усіх регіонах України.

Зокрема, у ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Усього ворог застосував дев'ять ракет різних типів та 27 ударних БпЛА. Зокрема, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни.

Натомість уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

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Теги: війна електроенергія Укренерго відключення енергетика

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