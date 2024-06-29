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Відключення світла 29 червня: «Укренерго» оголосило графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Відключення світла 29 червня: «Укренерго» оголосило графіки
29 червня діятимуть обмеження щодо використання електроенергії
фото: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень буде застосовано по всій Україні протягом доби

Завтра, 30 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Пресслужба компанії зауважує, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

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Теги: Укренерго блекаут електроенергія Міненерго відключення енергетика Україна

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