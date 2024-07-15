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«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня
фото: glavcom.ua

Із 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно

В Україні протягом 16 липня світло в рамках графіків відключатиметься усю добу. При цьому очікується застосування чотирьох черг відключень одночасно. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«Завтра, 16 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби», – йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Крім того, як зазначили у ДТЕК, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби. Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00, а також з 16:00 до 24:00.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 липня, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. Через аномальну спеку в Україні та Європі, споживання світла досягло максимальної позначки. Для компенсації дефіциту енергії в системі, сьогодні до 16:00 діятимуть три черги графіків погодинних відключень, з 16:00 до 24:00 – чотири черги.

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Теги: електроенергія обмеження Укренерго

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