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Інвестори не отримали стимулу для будівництва вітроенергетики в Україні – асоціація

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Інвестори не отримали стимулу для будівництва вітроенергетики в Україні – асоціація
16 липня нардепи проголосували за Законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну
з відкритих джерел

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі

Верховна Рада України не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії поглибиться, йдеться в заяві Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА). 

Як зазначається, 16 липня нардепи проголосували за Законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну. «Попри те, що прийняття цих проєктів Законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, в результаті проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики», – заявляють в УВЕА.

Згідно з повідомленням, прийняті законопроєкти не передбачають будівництво нових вітроелектростанцій, так як в переліку кодів зовнішньоекономічної діяльності не враховується код УКТЗЕД 8502 31 00 00 (Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi: – iншi електрогенераторнi установки: – вiтроенергетичнi).

«Код УКТЗЕД 8502 31 00 00 використовується для ввезення в Україну комплектуючого обладнання для будівництва вітроелектростанцій, а саме: перетворювачів вітрової енергії – вітротурбін, що складаються з башти, гондоли, маточини, лопатей, силового модуля, системи контролю, комплекту вогнів світлового огородження та іншого», – уточнюють інвестори.

«Відповідно, основне обладнання, необхідне для будівництва вітроелектростанції, не буде звільнене від оподаткування, як цього потребує актуальна ситуації в національній енергетиці, а також задекларовані державою наміри», – додають в асоціації.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

«Саме в найближчі 1-2 роки, інвестори були готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації, оскільки вже мають до 3 ГВт готових до будівництва проєктів. До того ж, вітрова енергетика це ті потужності, які будуються за дуже оперативний термін – 1 рік, а також без залучення державних фінансів, тобто виключно за кошти національних і міжнародних інвесторів та кредиторів», – зазначають в УВЕА.

На думку асоцації, це все йде в розріз закликам президента України Володимира Зеленського розвивати розподілену генерацію в Україні, перетворювати Україну в «зелений» енергетичний хаб і країну інновацій.

Нагадаємо, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

В Українські вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку.

Теги: альтернативна енергетика Укренерго Україна будівництво імпорт Верховна Рада енергетика

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