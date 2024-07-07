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Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук
Такі продукти, як вареники, не рекомендується зберігати у морозильній камері довше трьох місяців
фото з відкритих джерел

У багатьох українських магазинах під час блекаутів холодильники не перемикаються на живлення від генераторів

В Україні часто вимикають світло, відповідно, вимикаються холодильники, тому продукти, які в них зберігаються можуть розморожуватися. В інтерв'ю «Главкому» декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко розповіла, як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів.   

«Візьміть пачку і потрусіть: якщо вони, як брязкальце, – тоді нормальні, значить, вони не розморожувалися-заморожувалися багато разів», – каже харчовий технолог.

Також варто зазначити, що продукти в морозильній камері не можуть зберігатися скільки завгодно часу. Оскільки морозильна камера лише за день відкривається досить часто, виникають перепади температури, що, власне, і впливає на термін зберігання готової їжі. Тому такі продукти, як вареники не рекомендується зберігати у морозильній камері довше трьох місяців.

Професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки. При покупці ковбаси варто звернути увагу на склад, має бути маркування, де прописано, яке це м’ясо: яловиче, свинина чи курятина.

Доктор технічних наук також розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла. 

Читайте також: Скільки має коштувати ковбаса вищого сорту? Інтерв’ю з професором-харчовиком 
Теги: продукти електроенергія Україна супермаркет

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Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук
Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук
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