Відключення світла 12 липня: графіки від «Укренерго»

З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень світла одночасно

Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Як зазначає пресслужба, з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Натомість у решту годин буде задіяно три черги.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання світла протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Також стало відомо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.