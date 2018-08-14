Холодницького другий рік поспіль незаконно захищає Державна охорона, - ЗМІ



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Посада Холодницького не передбачає автоматичного забезпечення охороною коштом держбюджету

Заступника генпрокурора Назара Холодницького, який керує антикорупційною прокуратурою, вже другий рік захищає Державна охорона, йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Розпорядження про надання охорони Холодницькому підписав президент Петро Порошенко 19 листопада 2016 року. Рішення, на думку журналістів, ухвалено незаконно, адже президент не має права надавати охорону УДО заступнику генпрокурора.

Холодницький повідомив журналістам, що звернувся до генпрокурора та Адміністрації президента з проханням про держохорону через спробу підпалу дверей його квартири 2016 року.

Посада Холодницького не передбачає автоматичного забезпечення охороною коштом держбюджету. У випадку загрози життю антикорупційного прокурора охороняти його мала поліція.

«Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не входить до тих осіб, які можуть бути забезпечені охороною УДО на підставі розпорядження президента України», - пояснив юрист Володимир Харечко.

В держохороні на прохання назвати пункт законодавства, яке дозволяло б Петру Порошенку захищати Холодницького, не відповіли. Військові УДО охороняють владні будівлі і окремих топ-посадовців, зокрема, всіх президентів, прем’єр-міністра, спікера Верховної Ради, генпрокурора та ще кількох чиновників.