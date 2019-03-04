Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому»



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Засідання РНБО заплановано провести в середу

Президент Петро Порошенко доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олександру Турчинову на середу скликати засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Про це глава держави повідомив на засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області у понеділок, 4 березня.

«Ми давно планували засідання РНБО з питань реформування «Укроборонпрому» та посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського та суспільного контролю за діяльністю оборонного сектора. Зранку доручив Олександру Турчинову підготувати це засідання на середу», - сказав Порошенко.

Як відомо, президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».