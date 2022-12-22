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Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Голова Львівської ОВА Максим Козицький
фото: ЛОВА

Чиновник хотів би почути позицію міністра фінансів Сергія Марченка щодо ситуації у львівській обласній податковій

Голова Львівської ОВА Максим Козицький вимагає покарання для керівництва Львівської податкової.

Про це Козицький написав у своєму Facebook.

Він розкритикував народного депутата України і голову Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який написав у соцмережах про відсторонення керівництва Львівської податкової у повному складі за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році.

«За дивним збігом обставин всі перевірки та відповідні рішення виконувачка обов’язків голови Державна податкова служба України Тетяна Кірієнко провела за один день – аж у другій половині грудня. Майже через пів року з того часу як Львівська ОВА вийшла у публічний простір з підозрою керівництва ДПС у Львівській області у непрозорому відшкодуванні ПДВ. Аж через пів року після того як підприємці на кожному куті неофіційно розповідали про схеми у стінах Львівської ДПС. Через пів року після великої кількості публікацій у ЗМІ про перерахування коштів фіктивним компаніям. Чому так довго, Даниле Олександровичу та Тетяно Павлівно? Саме ви як очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та очільниця ДПС України мали б моментально реагувати на подібні факти зловживань і порушень», – зазначив Максим Козицький і додав, що хотів би почути позицію міністра фінансів Сергія Марченка щодо ситуації у львівській обласній податковій.

У середу, 21 грудня, і четвер, 22 грудня, Бюро економічної безпеки та СБУ провели обшуки у Львівській податковій. Учора, у компаній відомого львівського бізнесмена вилучено понад 25 млн грн готівкою. Товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ.

Використовуючи таку схему, товариство завдало державі збитків, у вигляді незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

Сьогодні ж, за даними СБУ, трьох посадовців Львівської податкової служби викрили на неправомірному відшкодуванні 40 млн грн ПДВ. До протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.

Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування.

Теги: скандал Львівщина Державна податкова служба

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