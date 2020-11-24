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    Думки вголос

    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі

    Маневри проводилися в 93-й механізованій бригаді ВСУ

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    Маневры прошли 15-16 ноября. Обращает внимание  состав войск - для маневров выделена ротно-тактическая группа, пехотинцев на БМП-2 усилили танковый взвод, взвод зенитных установок ЗУ-23-2, артиллерийская батарея, инженерно-саперный взвод.

    Да, маневренная война будущего будет вестись ротными и взводными тактическими группами,  саперы обеспечивают скрытность действий и сохраняет боеспособность войск, и роль инженерного обеспечения  резко возрастает (кстати, и американцы усилили в легких бригадах инженерные батальоны).

    Вот какое импровизированное решение нашли в 93-й бригаде для оборудования командного пункта батальона, а также командно-наблюдательного пункта. Такой двойной навес скрывает позицию от оптики и от тепловизора. Просто и эффективно (если там, конечно, не толпиться и технику укрывать в стороне). При этом отрыли еще и ложные позиции, чтобы противник для себя нашел более легкие цели - это тоже очень важно, чтобы противнику было что обнаружить и куда потратить  боеприпасы.

    Конечно, бросается в глаза. что средств ПВО для прикрытия боевых порядков батальона и роты у нас нет. Опыт войны в Карабахе показывает важность внедрения современных пассивных оптико-локационных станций для обнаружения беспилотников, и современных средств поражения. Давно устаревшая ЗУ-23-2 без радара и оптики эффективна только для борьбы с пехотой, от БПЛА и авиации они не прикроют. Нужна новая доктрина, новая техника.

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    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі
    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі
    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі
    Перші маневри ЗСУ з урахуванням досвіду війни в Карабасі

    Однако в  целом направленность учений вызывает уважение, маскировка и скрытность поставлены как главная задача.. Война в Карабахе показала, что современные  сенсоры легко обнаруживают не укрытые позиции войск, а маскировка и простые укрепления позволяют резко сократить потери просто благодаря правильной подготовке и организации службы.

    Я бы на следующем этапе порекомендовал опыт Тайваня и провел маневры по обеспечению скрытности в городе.

    Но самое важное, на мой взгляд, если командование ВСУ будет проводить маневры войск совместно с нашими Байрактарами с их оптико-локационной станцией МX-15, что позволит командирам сразу на месте в режиме реального времени отслеживать, как их позиции видят современные сенсоры. Думаю, после этого танки и БМП тоже будут укрывать какими-то плотными тентами.

    Впрочем, нам нужна новая доктрина и новые требования для закупки и модернизации бронетехники и боевых машин первой-второй линий, которые обеспечат более высокую скрытность.

    И нужны стандартные маскировочные комплекты для снижения тепловой сигнатуры боевой техники, наземные оптические станции, специальные ложные цели.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія війна
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