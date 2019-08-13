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    Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил

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    Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил

    Кравченко був призначений командувачем Об'єднаних сил Указом Президента України №579 від 5 серпня 2019 року

    Під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генштабу Руслан Хомчак представив особовому складу новопризначеного командувача Обʼєднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

    Про це інформує пресцентр штабу ООС.

    «Сьогодні, 12 серпня, під час робочої поїздки на Донеччину начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив особовому складу Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил новопризначеного командувача ОС генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі з генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.

    Нагадаємо, генерал-лейтенант Володимир Кравченко був призначений командувачем Об'єднаних сил Указом Президента України №579 від 5 серпня 2019 року.

    Донбас Операція Об’єднаних сил Руслан Хомчак Володимир Кравченко
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