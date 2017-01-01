Хомутиннік став маркером у питанні боротьби з політичною корупцією - експерт

Неприховані факти лобізму і політичної корупції мають бути об'єктами досліджень антикорупційних органів

Саміт «Східного партнерства», який відбувся 24 листопада в Брюсселі, ознаменувався поганими вістями для України - європейські партнери вказали на відсутність боротьби з політичною корупцією, і як наслідок, натякнули на тривале входження до ЄС. Про те, чому не діють новостворені антикорупційні органи, розповів експерт Сергій Биков в



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Нардеп Віталій Хомутиннік

Неприховані факти лобізму і політичної корупції мають бути об'єктами досліджень антикорупційних органів

Саміт «Східного партнерства», який відбувся 24 листопада в Брюсселі, ознаменувався поганими вістями для України - європейські партнери вказали на відсутність боротьби з політичною корупцією, і як наслідок, натякнули на тривале входження до ЄС. Про те, чому не діють новостворені антикорупційні органи, розповів експерт Сергій Биков в ефірі телеканалу News One.

Він нагадав, що саміту передувало дослідження, проведене агентством США з розвитку (USAID) про кількість народних депутатів, які мають особисту вигоду від політичної діяльності. Згідно з цим дослідженням, конфлікт інтересів мають 9% народних депутатів України.

«Але разом з тим, я не можу погодитися з даними шанованого мною USAID щодо 9%. Якщо ми проаналізуємо склад парламенту і порівняємо його зі списком найбагатших українців, то побачимо, що величезна кількість українських парламентаріїв мають конфлікт інтересів у своїй політичній діяльності», - сказав він.

Як приклад він навів парламентарія і колишнього главу податкового Комітету ВР Віталія Хомутинніка, який володіє часткою в найбільшому агрохолдингу «Кернел».

«Коли парламентарій лобіює законопроекти, переслідуючи особисте збагачення і вигоду, це відкритий конфлікт інтересів і такого допускати не можна. Якщо ми говоримо про Хомутинніка, відразу згадується його законопроект про експортне повернення ПДВ, щодо якого фінансові експерти висловлювалися дуже критично. Говорилося про те, що це викачка грошей з бюджету на користь однієї корпорації», - зазначив Биков.

Як відомо, компанія «Кернел» - лідер за обсягами повернення експортного ПДВ. Всього за 10 місяців поточного року вона отримала понад 7 млрд грн.

На переконання Бикова, такі неприховані факти лобізму і політичної корупції мають бути об'єктами досліджень антикорупційних органів, але замість цього вони займаються «мишачими війнами».

«НАЗК зайняте пошуком корупції в НАБУ, НАБУ - в інших правоохоронних органах. Коло замикається і що ж ми бачимо? Затримують дрібних посадових осіб за неправильне декларування трьох мішків картоплі, а відкритий конфлікт інтересів народних депутатів залишається непоміченим. Зрештою, НАБУ і НАЗК можна зрозуміти, тому що вони не хочуть нажити собі додаткових політичних ворогів. Але якщо ми говоримо про те, що НАБУ і НАЗК повинні стати дійсно флагманами боротьби з корупцією, відповідно, ми повинні від них очікувати більш рішучих дій з приводу боротьби з цією корупцією», - підкреслив експерт.

Коли антикорупційні органи займуться конфліктом інтересів найбагатших нардепів, тільки тоді можна буде говорити про початок реальної, а не фіктивної боротьбі з корупцією, впевнений Биков.

«Не так важливо, задекларувала та чи інша посадова особа своє авто чи ні, важливо припинити лобізм законопроектів, які збагачують родину парламентаріїв на багато поколінь вперед. І, порівнюючи три мішки картоплі і такі речі, потрібно розуміти різницю. Тому хотілося б бачити роботу НАЗК саме в таких справах», - сказав Биков.