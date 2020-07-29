Міністр інфраструктури назвав країни, куди українці можуть полетіти на відпочинок



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ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту, - міністр

Громадяни України можуть відпочити у Болгарії, Туреччині, Єгипті, Чорногорії та Хорватії, - Крикклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав п’ять країн, куди станом на сьогодні можуть полетіти на відпочинок українці. Про це міністр повідомив у своєму Telegram.

За словами Криклія, громадяни України можуть відпочити у Болгарії, Туреччині, Єгипті, Чорногорії та Хорватії.

«У Болгарія - при наявності негативного тесту на Covid-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття. Туреччина, Єгипет - в'їзд і повернення без обмежень. Чорногорія - 14-денна самоізоляція після прибуття в Україну. Хорватія - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді зроблений протягом останніх 48 годин», - написав урядовець.

Також Криклій нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту.

«У «Борисполі», Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування», - поінформував міністр.

До відома, у світі станом на ранок 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали. Про це свідчать дані Worldometer. Зокрема за ніч було зареєстровано 9 739 нових випадків, з них більше 7 тисяч в Мексиці і більше тисячі в Болівії. Також за нову добу померли 995 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 854. У США на сьогодні зареєстровано 4 498 343 випадку, у Бразилії 2 484 649, а в Індії-1 532 135.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).