  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посла у Хорватії призначено керувати ще диппредставництвами у Боснії та Герцеговині

    • Розсилка
    <span>Василь Кирилич очолив посольство у Хорватії у грудні 2019 року&nbsp;</span> - Посла у Хорватії призначено керувати ще диппредставництвами у Боснії та Герцеговині
    Василь Кирилич очолив посольство у Хорватії у грудні 2019 року 

    Кирилич працюватиме послом Боснії і Герцеговини за сумісництвом

    Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296/2020 глави держави, опублікованому сьогодні.

    «Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України у Боснії й Герцеговині за сумісництвом», - зазначається в документі.

    screenshot_1_131

    Зазначимо, президент 24 грудня 2019 року призначив колишнього заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича послом України в Хорватії.
    До слова, у Варшаві відкрили новий корпус посольства України
    Також нагадаємо, що раніше посол у Франції, якого звільнив Зеленський, зробив застереження для української влади.
     Читайте також: 

     

    МЗС Європа посол Хорватія Володимир Зеленський Боснія і Герцеговина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ