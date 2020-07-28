Посла у Хорватії призначено керувати ще диппредставництвами у Боснії та Герцеговині



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Василь Кирилич очолив посольство у Хорватії у грудні 2019 року

Кирилич працюватиме послом Боснії і Герцеговини за сумісництвом

Президент Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Василя Кирилича послом України у Боснії і Герцеговині за сумісництвом. Про це йдеться в указі №296/2020 глави держави, опублікованому сьогодні.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія Кирилича Василя Петровича надзвичайним і повноважним послом України у Боснії й Герцеговині за сумісництвом», - зазначається в документі.