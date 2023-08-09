Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту

Під керівництвом окупаційного директора Бердянського морпорту з України вивезли понад 150 тис т пшениці

До 10 років позбавлення волі засудили окупаційного директора Бердянського морпорту. За даними СБУ, він сприяв розграбуванню української агропродукції. Про це повідомили на сайті СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідчі встановили, колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його «кандидатуру» на «посаду» очільника захопленого об’єкта.

«Після «призначення» ворожий пособник приступив до виконання вказівок кремля щодо передачі всього майна українського порту «на баланс» місцевої окупаційної адміністрації РФ. Але основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому вивезенні українського зерна з території південного регіону нашої держави до Росії», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна «Сормовский-48» та «ZHIBEK ZHOLY». На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту РФ.

Загалом під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до Росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки злочинець переховується на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, початок терміну відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами