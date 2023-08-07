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Зеленський міг загинути на Миколаївщині: СБУ повідомило, як Росія готувала удар

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Зеленський міг загинути на Миколаївщині: СБУ повідомило, як Росія готувала удар
Жителька Миколаївщини збирала дані для РФ
фото: СБУ

Колишня продавчиня збирала розвіддані про запланований візит Зеленського та передавала РФ

СБУ затримала інформаторку РФ під час спроби передачі розвідданих окупантам. Жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України на Миколаївщині та підготувати масований повітряний удар по області. Про це повідомили на сайті СБУ.

За даними слідчих, жінка збирала дані про візит Володимира Зеленського на Миколаївщину, зокрема час та місця, які президент планував відвідати. 

«Співробітники СБУ завчасно здобули інформацію про розвідувально-підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських «кураторів» і отримані завдання», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином СБУ встановили, що розвідниця також мала виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Цю інформацію РФ планувала використати для підготовки нового масованого ракетного удару по Миколаївщині.

Поплічницю РФ затримали «на гарячому» під час спроби передачі розвідданих окупантам.

Жителька Очакова збирала дані для РФ
Жителька Очакова збирала дані для РФ
Фото: СБУ

Слідчі встановили, що розвідницею виявилась жителька Очакова, яка була колись працювала продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону. 

«Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів. Крім цього, вона намагалася «в темну» отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону», – йдеться у повідомленні. 

Жителька Очакова готувала ракетний удар по Миколаївщині
Жителька Очакова готувала ракетний удар по Миколаївщині
Фото: СБУ

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Розвідниці загрожує до 12 років ув'язнення. 

Нагадаємо, 27 липня  Володимир Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині. У хірургічному відділенні лікарні в обласному центрі глава держави поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, яких вони зазнали під час обстрілів регіону російськими окупантами. В Очакові Зеленський відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу захисники України, поранені на передовій.

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