Хто очолить «Медичні закупівлі України». Стали відомі прізвища кандидатів на посаду



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Наразі бюджет МОЗ на закупівлю ліків становить понад 6 млрд грн на рік

В Центрі протидії корупції зауважили, що посада керівника державного підприємства «Медичні закупівлі України» є надвідповідальною

24 квітня Міністерство охорони здоров'я може обрати керівника державного підприємства «Медичні закупівлі України». Це новостворене підприємство, яке з часом має перейняти досвід у міжнародних організацій та почати самостійно закуповувати ліки для українців за бюджетні кошти.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Зараз за стратегічними програмами (вакцини, інфекційні захворювання), а також патентовані дороговартісні ліки закуповують міжнародні організації. Завдяки цьому ціни на ліки вдалось знизити в середньому на 39% та забезпечити необхідними медикаментами більше пацієнтів.

Зазначається, що ДП «Медичні закупівлі України» зареєстрували у жовтні 2018 року. Воно має поступово переймати досвід міжнародників та з 2020 року почати проводити закупівлі самостійно. Наразі бюджет МОЗ на закупівлю ліків становить понад 6 млрд грн на рік.

«У держпідприємства буде більше повноважень, ніж у міжнародників. Адже воно зможе закуповувати ліки для будь-яких закладів охорони здоров'я в Україні. Від керівника держпідприємства залежатиме, наскільки ефективно українські пацієнти будуть забезпечені життєвоважливими ліками та вакцинами», - зауважили в ЦПК.

Повідомляється, що представник ЦПК був присутній на засіданні конкурсної комісії, під час якого відкривали конверти з документами конкурсантів. На місце керівника «Медзакупівель» претендують шість осіб. Ще трьох конкурсна комісія відразу відхилила через те, що вони не надали повний пакет документів.

Зокрема, серед кандидатів на посаду є Ігор Колядін – помічник на платній основі народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Мушака.

Інший кандидат Арсен Жумаділов очолює громадську організацію «Кримський інститут стратегічних досліджень» та є викладачем НаУКМА.

Кандидат на посаду Олег Сабадаш останнім часом працював в приватних охоронних службах ТОВ «Протект Сек'юриті» та ТОВ «Протект груп», де він був на посаді керівника.

Дмитро Ліхачов останнім місцем роботи вказав «Дексель Фарма Маркетинг ЛТД», де він з 2014 по 2016 працював головою представництва. Перевівся на цю посаду з «Дексель Фарма Ентерпрайс ЛТД».

Ще один кандидат Олексій Михайлов з 2016 року працює комерційним директором у фармкомпанії «Omnifarma LLC». Ще Михайлову належить половина приватної психіатричної лікарні «Наснага».

Інший кандидат Євген Король з 2017 по 2018 роки був директором ТОВ «Фенікс-Капітал», яка здає в оренду нерухоме майно. У 2018 фірму придбала міжнародна інвестиційна компанія «Dragon Capital». До цього Король працював заступником начальника філії реформування Центру забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця».

В Центрі протидії корупції зауважили, що посада керівника державного підприємства «Медичні закупівлі України» є надвідповідальною. «Тому керівник новоутвореної агенції повинен бути не просто професіоналом, а й мати бездоганну репутацію, управлінський досвід та усунути будь-які конфлікти інтересів у такій важливій справі», - зазначили в ЦПК.