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    СБУ попередила українців про загрозу російських диверсій на травневі свята

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    В спецслужбі наголошують, що зараз необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина - СБУ попередила українців про загрозу російських диверсій на травневі свята

    В спецслужбі наголошують, що зараз необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина

    Фото: СБУ

    У більшості регіонів СБУ провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і кордонів

    Напередодні Великодня і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути пильними через вірогідність диверсій з боку РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби у Facebook.

    «Щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні», – йдеться у повідомленні.

    У СБУ нагадали, що у більшості регіонів Служба провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.

    В спецслужбі наголошують, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

    Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

    • маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності;
    • помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
    • побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
    • виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

    Нагадаємо, СБУ встановила, що терористи планували отруїти українських військових.

    Теги: Росія СБУ пропаганда свята Україна
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