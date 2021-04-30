СБУ попередила українців про загрозу російських диверсій на травневі свята
В спецслужбі наголошують, що зараз необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина
У більшості регіонів СБУ провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і кордонів
Напередодні Великодня і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути пильними через вірогідність диверсій з боку РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби у Facebook.
«Щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні», – йдеться у повідомленні.
У СБУ нагадали, що у більшості регіонів Служба провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.
В спецслужбі наголошують, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.
Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:
- маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності;
- помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
- виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.
Нагадаємо, СБУ встановила, що терористи планували отруїти українських військових.