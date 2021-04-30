СБУ попередила українців про загрозу російських диверсій на травневі свята

В спецслужбі наголошують, що зараз необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина

У більшості регіонів СБУ провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і кордонів

Напередодні Великодня і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути пильними через вірогідність диверсій з боку РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби у Facebook.

«Щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні», – йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що у більшості регіонів Служба провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів.

В спецслужбі наголошують, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина.

Тому СБУ нагадує про цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

Нагадаємо, СБУ встановила, що терористи планували отруїти українських військових.