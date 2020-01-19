Ібіца та Мальорка боротимуться з алкоголізмом туристів



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Барні тури та «щасливі години» заборонені на островах Ібіца та Мальорка

Обмеження діятимуть на пляжі Плая-де-Пальма та курорті Магалуф у Мальорці, а також у місті Сент-Ентоні де Портмані на Ібіці

Іспанська Автономна область Балеарські острови ухвалила закон, який забороняє барні тури та «щасливі години» на островах Ібіца та Мальорка, які є популярними серед туристів.

Про це повідомляє BBC.

Обмеження діятимуть на пляжі Плая-де-Пальма та курорті Магалуф у Мальорці, а також у місті Сент-Ентоні де Портмані на Ібіці.

За словами влади Балеарських островів, вони прийняли перший закон у Європі, покликаний обмежити споживання алкоголю в туристичних місцях.

Зокрема, забороняється реклама барних турів (pub crawls) та проведення так званих «щасливих годин», коли алкоголь продається за акційними цінами. Магазини, що продають алкогольні напої, повинні бути зачинені з 21:30 до 8:00 за місцевим часом, а вендингові автомати, де можна купити алкоголь, взагалі забороняються.

Крім того, тепер туристи, які стрибають із балконів своїх готелів у басейни (так званий «balconing»), можуть бути притягнені до відповідальності.

Місцевий бізнес непокоїться, що запроваджені урядом Балеарських островів заходи зашкодять місцевій економіці. Адже за порушення правил можуть накласти штрафи до 600 тисяч євро або позбавити ліцензії на ведення підприємницької діяльності на строк до трьох років.