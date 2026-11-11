Чому бойлер може вибухнути після відключень світла і як цього уникнути: поради фахівця

Порада електрика: Немає води – вимикайте бойлер з розетки. Це золоте правило

У період аварійних та стабілізаційних відключень світла українці часто стикаються із ситуацією, коли зникають одночасно і електрика, і вода. Проте мало хто знає, що звичне користування водонагрівачем у таких умовах може перетворити його на справжню «бомбу». Київський електрик Євгеній Ренкас на своїй сторінці у Facebook пояснив, чому після відновлення світла бойлери можуть вибухати, до яких наслідків це призводить і як убезпечити свою оселю, інформує «Главком».

Як бойлер перетворюється на «бомбу»?

Фахівець описує типову зимово-аварійну ситуацію: вимкнули світло, зникла вода, але водонагрівачем продовжували користуватися. Потім електрику повернули, а водопостачання – ні. Результат: у кращому разі затопили сусідів знизу, а в гіршому – серед ночі з ванної чи кухні лунає гучний вибух.

За словами фахівця, вся проблема криється у поєднанні трьох факторів: порожній або напівпорожній бак, подача електроживлення та несправний (або відсутній) захист у самому бойлері.

«Коли вода в мережі зникає, хтось із мешканців може відкрити чи не повністю закрити кран гарячої води. В магістральних трубах утворюється тиск, який нижче атмосферного. Якщо при цьому зворотній клапан бойлера не тримає або взагалі відсутній, то вода з бойлера буде висмоктуватись назад в магістраль. А повітря через кран буде заповнювати бак бойлера. Усередині бака утворюється повітряна подушка або він взагалі спустошується. Коли з'явилося світло, ТЕН (нагрівальний елемент) увімкнувся і почав гріти повітря або невеликий залишок води на дні», – зазначає Євгеній Ренкас.

Електрик пояснює, що датчик температури гарячої води розташований зверху бойлера. Оскільки води у приладі немає, він бачить температуру повітря всередині бака, а не температуру залишків води на дні.

При нагріванні без достатньої кількості води залишки рідини миттєво перетворюються на пару. Об'єм пари в сотні разів перевищує об'єм води. Якщо бак замкнений, тиск усередині починає стрімко зростати — до 10–15+ атмосфер при нормі 6–8 атм.

«У нормальних умовах термостат має вимкнути ТЕН при досягненні 70–75°C, а аварійний термозахист – при 90°C. Якщо вони не спрацювали, а запобіжний (зворотний) клапан на вході холодної води забився накипом або був неправильно встановлений (чи взагалі відсутній), парі немає куди виходити. Бак перетворюється на закритий автоклав, поки метал не витримає», – наголошує фахівець.

Наслідки: що відбувається під час вибуху?

Євгеній Ренкас виділяє кілька головних наслідків такої аварії:

Розрив внутрішнього бака. Це і є той самий «вибух». Шви емальованого або нержавіючого бака розриваються від надлишкового тиску. Відновленню та ремонту такий водонагрівач вже не підлягає – це брухт.

Затоплення та ризик пожежі. Вода або пара, що вириваються назовні, заливають електричну частину, що може спричинити коротке замикання. Якщо провода до бойлера тонкі, а захист не відповідає перетину провода (або взагалі відсутній), це може спричинити нагрів проводів, плавлення ізоляції та пожежу. Якщо в баку залишалася гаряча вода, гаряча пара й окріп розлітаються по ванній кімнаті, пошкоджуючи оздоблення, а при відновленні води є ризик затопити сусідів.

Як уникнути аварії?

Щоб не допустити небезпечних ситуацій, електрик радить дотримуватися таких правил:

Немає води – вимикайте бойлер з розетки. Це золоте правило. Якщо в мережі зник напір або повністю відключили воду, одразу знеструмлюйте водонагрівач.

Вмикайте тільки після заповнення бойлера водою. Коли з'явиться вода, спочатку відкрийте кран гарячої води на змішувачі, щоб випустити все повітря з бака і переконатися, що він повністю заповнений рідиною. Тільки після цього вмикайте вилку в розетку.

Регулярно перевіряйте запобіжний клапан. Раз на кілька місяців натискайте на важіль скидання клапана – з нього має цівкою потекти вода. Якщо він закоксувався накипом – негайно міняйте.

Особливу увагу фахівець закликає приділити тим, хто встановив зарядну станцію чи гібридний інвертор у квартирах з міським водопостачанням.

«Зазвичай бойлер залишають підключеним до мережі, не через інвертор (щоб не садити акумулятор). Так, як по всій квартирі світло та решта розеток працюють постійно, то власники навіть не помічають відсутності електропостачання. Якщо зникло водопостачання, а кран гарячої води був не закритий до кінця, то в системі може утворитися від'ємний тиск і вашу воду з бойлера просто висмокче назад в труби. Якщо при цьому подачу електроживлення відновлять, це може спричинити негативні наслідки», – попереджає Ренкас.

Електрик закликає: «Зникла мережа – вимкніть бойлер з розетки. Після її появи не вмикайте його одразу, зачекайте хоч 20-30 хв. Не перевантажуйте енергосистему. Дайте напрузі в мережі стабілізуватися. Дотримуйтесь елементарних правил безпеки користування бойлером. Бережіть себе та своїх близьких».

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