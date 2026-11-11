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Дізнатися про відключення світла у Києві можна через урядову лінію: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дізнатися про відключення світла у Києві можна через урядову лінію: деталі
Отримати консультацію можна за номером 1549 безкоштовно для дзвінків з мобільних та міських номерів
фото з відкритих джерел

ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою гарячою лінією «Струм»

Дізнатися про графіки відключень світла мешканці Києва можуть на сайті ДТЕК, у чат-ботах компанії, застосунку «Київ Цифровий» або за урядовою гарячою лінією «Струм». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

«ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою гарячою лінією «Струм», щоб киянам було простіше отримувати інформацію про електропостачання», – йдеться в повідомленні.

За номером 1549 можна дізнатися:

  • як застосовуються графіки відключень;
  • чи є світло за вашою адресою;
  • що робити, якщо електроенергії немає.
Дізнатися про відключення світла у Києві можна через урядову лінію: деталі фото 1
фото: ukc.gov.ua

Нагадаємо, за підсумками чергового засідання Ради оборони Київської області на рівні районів та громад доручено опрацювати з бізнесом, комунальним і житловим секторами посилення режиму світломаскування. Посилення світломаскування є необхідним кроком на запит військових, щоб ускладнити роботу засобів повітряного нападу ворога в період довгих зимових сутінків і ночей. Крім того, це сприятиме більш відповідальному та ощадливому використанню електроенергії в умовах поточних викликів для енергосистеми.

Теги: Київ відключення світла ДТЕК

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