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Графіки відключення світла 11 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Графіки відключення світла 11 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Для населення передбачені погодинні відключення від 1,5 до чотирьох черг
колаж: glavcom.ua

Обмеження електропостачання запровадять у частині областей протягом усієї доби

У середу, 11 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • для промисловості – графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до чотирьох черг).

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на українську енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

В «Укренерго» закликали українців перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запровадження екстрених відключень світла у Києві та двох районах Київської області 10 листопада. За розпорядженням «Укренерго» обмеження застосували у столиці, а також у Вишгородському та Бучанському районах Київщини. Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки не діють.

Крім того, «Главком» повідомляв про пояснення ДТЕК щодо погіршення ситуації з електропостачанням. За даними компанії, протягом трьох діб російські війська завдали 78 ударів по енергетичних об'єктах України. Енергетики наголосили, що окупанти постійно змінюють тактику обстрілів та збільшують їхню інтенсивність.

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Теги: відключення світла відключення енергетика Укренерго

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