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Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону: що відомо про фінансування

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону: що відомо про фінансування
Кабмін спрямував понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності Харківської області
Фото: Новини Live, Oboronka

Кошти на зміцнення обороноздатності області надійдуть із резервного фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України виділив Харківській області понад 102 млн грн на заходи зі зміцнення обороноздатності. Відповідне рішення уряд ухвалив 26 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Кабміну №1118-р.

Згідно з документом, Харківській обласній державній адміністрації для потреб обласної військової адміністрації спрямують 102 млн 236 тис 427 грн.

Фінансування здійснять на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету. Відповідні видатки має забезпечити Міністерство фінансів.

Гроші призначені для реалізації невідкладних першочергових заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави. Конкретний перелік робіт і витрат міститься в додатку до оригіналу розпорядження, який не наведено в оприлюдненому тексті документа.

Харківська ОДА повинна до 29 грудня 2026 року подати звіт про використання коштів Міністерству економіки та довкілля, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг у Харківській області. Фінансування також здійснювали з резервного фонду держбюджету в межах заходів зі зміцнення обороноздатності.

Також «Главком» писав про виділення урядом 10,84 млрд грн на оборонні потреби України. Кошти передбачили, зокрема, на закупівлю озброєння, ремонт і модернізацію військової техніки.

Крім того, «Главком» розповідав про будівництво антидронового захисту навколо Харкова. На перший етап експериментального проєкту з обласного бюджету виділили 7 млн грн.

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Теги: будівництво ремонт фінансування озброєння

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