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    У світі

    SpaceX на цьому тижні планує запуск Starship

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    Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій - SpaceX на цьому тижні планує запуск Starship
    Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій
    Фото: TechCrunch

    Запуск дев'ятого прототипу може відбутися уже у цю середу

    Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, спробує провести тестовий запуск 9-го прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship вже 6 січня. Про це портал Everyday Astronaut.

    Як повідомляється, виходячи з часу, який SpaceX витратила на передстартову підготовку SN8, а також з анонсованого перекриття доріг у районі космодрому, запуск 9-го прототипу може відбутися вже 6 січня.

    Starship SN9 встановлено на пусковому комплексі у містечку Бока Чика, штат Техас. 

    У Twitter Маск зазначив, що для виправлення проблеми, яка стала причиною аварії SN8, у SN9 були внесені «незначні зміни».

    Винахідник додав, що «скоро» на іншому пусковому комплексі космодрому встановлять SN10. Всього SpaceX одночасно будує ще 8 космічних кораблів різних модифікацій.

    У Бока-Чика також тривають роботи по збірці Superheavy BN1 – ракети-носія для Starship. Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за «кілька місяців».

    Нагадаємо, що SpaceX запустила ракету з новим супутником радіомовлення.

    Теги: космос Ілон Маск Twitter SpaceX
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