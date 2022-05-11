Імпорт нафтопродуктів в Україну. Польща знайшла ще один спосіб допомогти

Під час зустрічі обговорили питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України

Західні партнери продовжують підтримувати Україну

Польща погодилася задіяти державну Корпорацію страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.

Вже незабаром такі механізми будуть розроблені та погоджені з Україною, заявляє перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром розвитку і технологій Польщі Вальдемаром Будою.

«Під час зустрічі обговорили питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України. Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов'язують перевізників отримувати додаткове покриття для в'їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального», – пояснила Свириденко.

Також на зустрічі обговорили координацію в напрямку інтенсифікації фіто-санітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі.

«Це дозволить значно пришвидшити обробку українських вантажів, що прямують до Польщі. Вдячні польським партнерам за готовність до активної співпраці для зміцнення української економіки й протидії російському агресору», – зазначила Свириденко.

Раніше віцепрем’єр-міністерка повідомляла про польсько-український форум, присвячений питанням постачання палива в Україну.