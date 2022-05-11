У Маріуполі може початись епідемія, яка вб’є понад 10 тисяч людей

Гуманітарна ситуація у блокадному Маріуполі дужк складна, а тому у місті є ймовірність зростання смерності серед населення

Окупанти перетворили місто на середньовічне гетто

До кінця року у Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти понад 10 тисяч людей. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей. Зараз в місті перебуває 150-170 тисяч жителів», – ідеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що окупанти перетворили місто на середньовічне гетто, тому смертність буде відповідною. За його словами, без ліків, медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у Маріуполі сплахнуть епідемії.

«Зараз більша частина наявного населення – старенькі та хворі люди. Без належних умов, смертність серед уразливих категорій зросте в рази. Частина маріупольців з прилеглих селищ повернулася до міста, бо їх не випускають на територію вільної України через жорстку систему фільтрації. Але ж росіяни продовжують геноцид, який розпочали 24 лютого. Наші люди в смертельній небезпеці. Тому потрібна повна евакуація міста», – наголосив мер.

Наразі ситуація у Маріуполі, зокрема на території заводу «Азовсталь» критична. Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисячу українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Захисники Маріуполя відновили зв'язок із польовим госпіталем, який було втрачено на певний час. На території заводу «Азовсталь» залишається багато поранених, яким потрібна евакуація.

Додамо, що рашисти 9 травня обстрілювали «Азовсталь» з літаків, кораблів, танків та артилерії.

Нагадаємо також, що окупанти змушують маріупольців за їжу збирати по місту тіла загиблих мешканців.