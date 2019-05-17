Інавгурація: Зеленський скликає прихильників у Маріїнський парк



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Новообраний президент України Володимир Зеленський Фото: Главком

Зеленський «дуже хотів би скласти президентську присягу дивлячись народу в очі»

Новообраний президент України Володимир Зеленський покликав своїх прихильників зібратися вранці 20 травня біля Маріїнського парку, звідки він вирушить до Верховної Ради на інавгурацію.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами», - написав новообраний президент.

«Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч. Зробимо це разом!», - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося раніше,радник Зеленського Дмитро Розумков розповів, як проходитиме інавгурація.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.