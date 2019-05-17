Радник Зеленського розповів, як проходитиме інавгурація



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Інавгурація Зеленського має відбутися 20 травня

Банкету не буде, - заявив Розумков

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського пройде традиційно і без банкету. Про це розповів радник Зеленського Дмитро Разумков, пише УНН.

«Буде спочатку у Раді інавгураційна промова, перед цим президент вступатиме у свої конституційні права та обов’язки, прийматиме присягу», - зазначив Разумков.

Після цього, за його словами, будуть проводитися заходи в Маріїнському палаці, де президент зустрінеться з міжнародними делегаціями.

«Потім президент відправиться на своє робоче місце на Банкову і приступить до виконання своїх функціональних обов’язків», - додав Разумков.

Ніяких інших заходів, за словами Разумкова, не планується.

Нагадаємо, що інавгурація п'ятого президента України відбулась 7 червня 2014 року. Тоді в гості до Петра Порошенка приїхали екс-президенти, політики, мільярдери, посли іноземних держав, діячі мистецтв. На прийомі Петро Порошенко оголосив, що став дідом. У старшого сина Порошенка Олексія народилася дитина.

Фоторепортаж «Главкома»:

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Чинний президент України Петро Порошенко 16 травня підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у соцмережі Facebook, що указ Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації Зеленського – «це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці».