Президент підписав указ про інавгурацію Зеленського



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Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня

Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій для участі в інавгурації

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Указ №228/2019 від 16 травня опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, Порошенко доручив сформувати оргкомітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією Зеленського. Міністерству закордонних справ України доручено запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в інавгурації.

Також Міністерство внутрішніх справ має вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення інавгурації.

Кабінету міністрів, Державному управлінню справами доручено здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення церемонії інавгурації, а Державному комітету телебачення і радіомовлення України - забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних з інавгурацією.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко написав у соцмережі Facebook, що указ Порошенка про створення оргкомітету з проведення інавгурації Зеленського – «це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці».

«До речі, представники нової влади, вказані в указі, вчора брали участь в нараді з підготовки до інавгурації, що відбулася в АП», - додав Цеголко.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.