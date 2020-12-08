Інцидент у Керченській протоці: суд дозволив затримати російського віце-адмірала

Російського адмірала Медведєва також оголошено в розшук

Українські слідчі проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника голови Прикордонної служби ФСБ Росії – керівника берегової охорони, віце-адмірала Геннадія Медведєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Медвєдєв підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем в Керченській протоці восени 2018 року.

СБУ заочно повідомила російському віце-адміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року, цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.

«Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця знаходження підозрюваного», − йдеться в матеріалах суду.

Медведєва також оголошено в розшук. Наприкінці листопада поточного року правоохоронці звернулися до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваного. Суд це клопотання задовольнив, рішення оскарженню не підлягає.

У листопаді 2018 року Росія незаконно затримала українські кораблі берегової охорони у внутрішніх водах України, звинувативши в незаконному перетині кордону РФ. На кораблях перебувало 24 українські моряки.

У вересні 2019 року РФ повернула в рамках обміну полонених моряків, а також захоплені кораблі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з кораблів в Росії було знято все обладнання, а також «плафони, розетки і унітази».

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.



