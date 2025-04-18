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Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
Китай повертається від США до Канади, щоб отримати більше нафти
фото із відкритих джерел

Китайці вирішили працювати із Канадою у імпорті нафти, замінюючи обсяги із США

Китайські нафтопереробні заводи імпортують рекордні обсяги канадської сирої нафти після скорочення закупівель нафти зі США приблизно на 90% на тлі загострення торговельних відносин. Про це інформує «Главком» із посиланням на Financial Post.

Розширення трубопроводу в Західній Канаді, відкриття якого відбулося менше року тому, надало Китаю та іншим імпортерам нафти зі Східної Азії розширений доступ до величезних запасів сирої нафти в районі нафтоносних пісків Альберти.

Імпорт сирої нафти з порту на кінцевій точці трубопроводу біля Ванкувера злетів до безпрецедентних 7,3 млн. барелів у березні, згідно з даними Vortexa Ltd. Тим часом китайський імпорт американської нафти впав до 3 млн барелів на місяць з пікового значення 29 млн у червні минулого року.

Перерозподіл потоків північноамериканської сирої нафти до Китаю – найбільшого у світі імпортера сирої нафти – є ще одним прикладом економічних та стратегічних потрясінь, спричинених діями президента США щодо розбудови світових торгових відносин.

До слова, Саудівська Аравія прагне скористатися низькими тарифами, які Дональд Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром, вважають експерти.Минулого тижня вісім країн ОПЕК+ анонсували збільшення добового видобутку нафти у травні на 411 тисяч барелів, що еквівалентно трьом місячним приростам. 

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Теги: нафта США Канада Китай Дональд Трамп імпорт

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