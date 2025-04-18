США завдали удару по паливному порту єменських хуситів

Хусити засудили удар, назвавши його«військовим злочином проти цивільної інфраструктури»

Американські військові завдали авіаудару по нафтовому порту Рас-Іса на заході Ємену, який перебуває під контролем хуситів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Mayadeen.

У заяві Центрального командування США зазначено, що метою удару було позбавити хуситів джерела пального та незаконних доходів, які фінансують їхню діяльність.

«Ціль цих ударів полягала в тому, щоб принизити економічне джерело влади хуситів, які продовжують експлуатувати своїх співвітчизників і завдавати їм великого болю. Цей удар не мав на меті завдати шкоди народу Ємену, який справедливо хоче скинути ярмо підкорення хуситів і жити мирно», – зазначили в USCENTCOM.

Водночас місцеві джерела повідомляють про загибель щонайменше 17 працівників порту та десятки поранених. ​

Хусити засудили удар, назвавши його «військовим злочином проти цивільної інфраструктури».

«Націлювання американського ворога на нафтовий порт Рас-Іса є повноцінним військовим злочином, оскільки порт є цивільним, а не військовим об’єктом, який обслуговує всіх єменців. Це не залишиться безкарним», – написали ємейські бойовики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував відео, яке демонструє авіаудар по хуситах у Ємені. За словами президента США, хусити якраз мали отримати інструкції для атак.

«Ці хусити збиралися, щоб отримати інструкції для атаки. Упс, більше жодних атак від цих хуситів! Вони більше ніколи не потоплять наші кораблі», – написав Трамп.

Після повернення на посаду президента США, Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким, єменські хусити (також відомі як «Ансар Аллах»), будуть занесені до переліку іноземних терористичних організацій згідно із законом про імміграцію та громадянство.