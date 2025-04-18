Головна Новини
search button user button menu button

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Нафтовий порт Рас-Іса палає після ударів
скриншот з відео

Хусити засудили удар, назвавши його«військовим злочином проти цивільної інфраструктури»

Американські військові завдали авіаудару по нафтовому порту Рас-Іса на заході Ємену, який перебуває під контролем хуситів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Mayadeen.

У заяві Центрального командування США зазначено, що метою удару було позбавити хуситів джерела пального та незаконних доходів, які фінансують їхню діяльність. 

«Ціль цих ударів полягала в тому, щоб принизити економічне джерело влади хуситів, які продовжують експлуатувати своїх співвітчизників і завдавати їм великого болю. Цей удар не мав на меті завдати шкоди народу Ємену, який справедливо хоче скинути ярмо підкорення хуситів і жити мирно», – зазначили в USCENTCOM.

Водночас місцеві джерела повідомляють про загибель щонайменше 17 працівників порту та десятки поранених. ​

Хусити засудили удар, назвавши його «військовим злочином проти цивільної інфраструктури». 

«Націлювання американського ворога на нафтовий порт Рас-Іса є повноцінним військовим злочином, оскільки порт є цивільним, а не військовим об’єктом, який обслуговує всіх єменців. Це не залишиться безкарним», – написали ємейські бойовики.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував відео, яке демонструє авіаудар по хуситах у Ємені.  За словами президента США, хусити якраз мали отримати інструкції для атак.

«Ці хусити збиралися, щоб отримати інструкції для атаки. Упс, більше жодних атак від цих хуситів! Вони більше ніколи не потоплять наші кораблі», – написав Трамп.

Після повернення на посаду президента США, Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким, єменські хусити (також відомі як «Ансар Аллах»), будуть занесені до переліку іноземних терористичних організацій згідно із законом про імміграцію та громадянство. 

Читайте також:

Теги: військові авіаудар Ємен США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останки «скам'янілих солдатів» і космічний корабель нібито перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою
ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових
13 квiтня, 18:57
Президент США запровадив масштабні тарифи на імпорт товарів з багатьох країн, що спричинило значні зміни в міжнародній торгівлі
Трамп готує великі мита на імпорт ліків
9 квiтня, 10:58
Торгова війна Трампа є стратегічним подарунком президенту Китаю
Хто стане головним переможцем від введення Трампом мит: аналіз WSJ
7 квiтня, 18:01
Трамп: Я б сказав, що процес іде добре, але це ситуація, яку ми взагалі не повинні були допустити
Трамп заявив про прогрес на переговорах з Україною та Росією
25 березня, 23:01
Директор ЦРУ Реткліфф і директор національної розвідки Габбард заявляли, що в чаті Signal немає секретної інформації
«Чат Signal сколихнув Вашингтон»: Керівники розвідки США дають свідчення щодо витоку секретної інформації
25 березня, 19:59
Деякі європейці переосмислюють доцільність своїх поїздок до Сполучених Штатів
Туристи з Європи скасовують свої мандрівки до США через дії Трампа
25 березня, 08:59
Дональд Трамп залишатиметься президентом США чотири роки, і з ним треба співпрацювати
Як Києву розмовляти із непрогнозованим Трампом. Експосол України у США дав пораду
25 березня, 07:00
Стів Віткофф відзначився скандальною заявою щодо Україн
Безсторонній спостерігач чи адвокат Путіна?
23 березня, 07:53
Путін професійно маніпулює Трампом
Гра Трампа і Путіна в одну кишеню
20 березня, 14:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
39K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
18K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
12K
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua