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Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі
Страсна п'ятниця – один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем
фото з відкритих джерел

Щирі привітання на Страсну п'ятницю українською мовою

Страсна п’ятниця – найсумніший день для всіх вірян. Цього дня Ісус Христос був страчений на Голгофському хресті. У цей день християни моляться бути смиренними та пам’ятати про жертву, яку наш Спаситель приніс за всіх нас.

Багато хто задається питанням, чи можна вітати Ісуса у Страсну п’ятницю. Так – можна, адже це не тільки найсумніший день для християн, а й день спасіння всього людства, а тому можна привітати один одного. Кожне привітання нагадує християнам про жертовність їхнього Спасителя та потребу жити краще, чистіше та довіряти Божому милосердю навіть у найскрутніші хвилини.

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Зміст

Привітання у прозі на Страсну п’ятниця 2025

Сьогодні, у Страсну п’ятницю, бажаю вам чесності, духовного очищення та спокою в душі. Нехай ваші дії будуть наповнені добром, а серце — миром і любов’ю. Згадайте про значення цього дня і зверніться до духовних цінностей.

***

Вітаю зі святом! У Страсну п’ятницю бажаю чесноти, праведності, духовного очищення і каяття. Нехай благими будуть дії і помисли, нехай пробачать оточуючі, нехай світом і любов’ю наповняться серця. Добра вам, прощення, любові!

***

Нехай у цей день ваша віра стає міцнішою, а душа – чистішою. Бажаю вам відчути благодать і мир, які приносить це свято. Нехай ваші молитви будуть прийняті, а серце наповниться радістю.

***

У Страсну п’ятницю бажаю стати міцнішим вірою, добрими душею, більш чуйні серцем. Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і кохання, хай кожен вечір дає можливість щиро покаятися і відкрито помолитися.

***

У сьогоднішній день всі віруючі християни згадують про страсті Ісуса Христа, Який помер за наші гріхи на хресті. Нехай же пам’ять нагадує не тільки про біль Спасителя, а й про те, що гріхи людей були прощені Його жертвою. І всім нам варто задуматися сьогодні про те, що це означає для кожного з нас.

***

Сьогодні великий день став днем великої скорботи, бо грішна природа людини перешкодила прийняттю істини – Син Божий прийняв великий борошна за наші з вами гріхи. У такий багатозначний день хочеться побажати всім ще раз заглянути в своє серце, попросити вибачення, щиро покаятися. Гріхи всього світу змиті Кров’ю Святою, подякуємо ж Господа в молитвах за це.

***

Нехай в Страсну п’ятницю все погане піде геть, нехай душа відпустить всі жалі, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з посмішкою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.

***

У Страсну п’ятницю бажаю миру і спокою, здоров’я і терпіння душі. Нехай в родині буде лад, нехай за вікном цвітуть сади щастя, нехай серце плекає любов і надію. Бажаю любити цей світ і своє життя, як Ісус любив всіх людей на Землі.

***

У Страсну п’ятницю бажаю стати міцніше вірою, добрішою душею, чуйніше серцем. Нехай кругом буде мир і благодать, за які Ісус без краплі жалю віддав Своє життя, нехай кожен день приносить радість, щастя і любов, нехай щовечора дає можливість щиро покаятися і відкрито помолитися.

***

Страсна п’ятниця – це час для покаяння і молитви, а також для внутрішнього очищення. Бажаємо вам відчути тепло і любов, які приносить це свято. Нехай ваші серця будуть наповнені миром і благословенням.

Привітання у віршах на Страсну п’ятниця 2025

У Страсну П’ятницю бажаю,
Хай Земля Вам буде раєм,
За гріхи Ісус людські,
Був розп’ятий на хресті.
За нас він мучився, страждав,
За нас земне життя віддав.
Надію людям дарував
І шлях спасіння показав!

***

Нині п'ятниця Страсна,
І хочемо ми побажати,
Щоб могли ви без сумнівів
Спокус уникати.
Щоб здоров'я було міцним
З Божою допомогою завжди.
І смирення вистачало
Вам на довгі роки.

***

Нехай в цей день пташки гнізда не в’ють,
А жоден з нас роботу оминає,
Хай пам’ятає кожен Ісуса путь,
Хай цей день кожен поважає.
Нехай та пролитая кров
Гріхи замолює всі наші.
І не повторюється знов
Той біль, свавілля... Просто нащо?
Хай все найкраще буде навкруги,
Хай безліч усмішок сяють на обличчях,
Щоб у житті вистачало снаги
Щасливим бути аж понад сторіччя.

***

З великою п'ятницею страсною,
З днем скорботи, але ще – надії.
Нехай буде Бог завжди з тобою,
І стануть радості безмежні,
Адже скоро Великдень, чекай його,
Щоб добрість в життя примчала знову,
Збулося задумане все,
Заспівали птахи знову біля будинку!

***

За вікном уже весна,
Нині – П'ятниця Страсна.
Побажаю я в це свято
Доброти вам всім багато,
Щоб здоров'я лиш кріпшало,
А смирення – вистачало.
З Богом в серці вам завжди
Жити довгії роки!

Привітання на Страсну п'ятницю 2025 у листівках

Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі фото 1
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі фото 2
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі фото 3
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі фото 4
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі фото 5

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Теги: свята релігія Великдень 2025 православна церква

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