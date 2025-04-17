Російське місто Шуя під атакою дронів

Місцеві здригаються від вибухів

У ніч на 17 квітня росіяни поскаржились на потужні вибухи та наліт дронів. Безпілотники атакують місто Шуя в Іванівській області РФ. Про це повідомляє Главком з посиланням на російські пабліки.

Зі слів місцевих мешканців, з 03:20 чутно вибухи в регіоні. Росіяни почули три потужних вибухи та звуки, що нагадують автоматну чергу. Повідомляється, що від вибухиів затрусились стіни, а звуки сигналізації на автомобілях не вщухають.

Раніше місцева влада попередила громадян про загрозу ударних дронів. Як відомо, тамтешня влада також скасувала заняття у місцевих школах через можливі обстріли області.

На атаку дронів та вибухи також скаржаться мешканці Тульської області та Краснодарського краю.

Нагадаємо, у місті Шуя Іванівської області РФ вранці 16 квітня пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ, яка у Вербну неділю завдала удару балістичними ракетами по Сумах.

Місцеві жителі повідомляють, що в місті перекрили низку вулиць. Подробиці щодо наслідків атаки наразі відсутні. Зазначається, що на озброєнні 112-ї бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

До слова, міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч.

Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.