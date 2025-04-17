Головна Новини
search button user button menu button

Російське місто Шуя під атакою дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російське місто Шуя під атакою дронів
Дрони атакують Росію
фото ілюстративне

Місцеві здригаються від вибухів

У ніч на 17 квітня росіяни поскаржились на потужні вибухи та наліт дронів. Безпілотники атакують місто Шуя в Іванівській області РФ. Про це повідомляє Главком з посиланням на російські пабліки.

Зі слів місцевих мешканців, з 03:20 чутно вибухи в регіоні. Росіяни почули три потужних вибухи та звуки, що нагадують автоматну чергу. Повідомляється, що від вибухиів затрусились стіни, а звуки сигналізації на автомобілях не вщухають.

Раніше місцева влада попередила громадян про загрозу ударних дронів. Як відомо, тамтешня влада також скасувала заняття у місцевих школах через можливі обстріли області.

На атаку дронів та вибухи також скаржаться мешканці Тульської області та Краснодарського краю.

Нагадаємо, у місті Шуя Іванівської області РФ вранці 16 квітня пролунали вибухи. Російські пабліки повідомляють, що дрони атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду ЗС РФ, яка у Вербну неділю завдала удару балістичними ракетами по Сумах. 

Місцеві жителі повідомляють, що в місті перекрили низку вулиць. Подробиці щодо наслідків атаки наразі відсутні. Зазначається, що на озброєнні 112-ї бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».

До слова, міноборони Росії заявило, що вночі країну атакували понад 100 дронів. Пропагандисти заявили, що російська протиповітряна оборона нібито знищила 115 українських дронів за минулу ніч.

Зокрема, над Курською областю нібито було збито 109 БпЛА, над Воронезькою – три, по одному – над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.

Теги: росіяни дрон вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Луценко займається дронами з 2014 року
«Зоопарк рішень». Відомий аеророзвідник оцінив ситуацію з виробництвом дронів в Україні
Вчора, 13:45
Густий дим здійнявся над столицею
У двох районах столиці після вибухів спалахнули пожежі, є постраждалі (оновлено)
12 квiтня, 05:20
Оптоволоконний завод у Саранську під атакою дронів
У Саранську після влучання БпЛА спалахнув оптоволоконний завод
5 квiтня, 03:50
Ситуація на фронті 3 квітня
Лінія фронту станом на 3 квітня 2025. Зведення Генштабу
3 квiтня, 22:54
Кирило Дмитрієв та його дружина Наталія Попова
Сім’я спецпредставника Путіна володіє нерухомістю у Франції, ОАЕ та РФ на $88 млн
2 квiтня, 10:50
В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
30 березня, 15:56
У Полтаві пролунала серія вибухів
Росія атакувала Полтаву дронами: що відомо
28 березня, 01:54
Влада РФ пропонує іпотеку на купівлю житла в українському Краматорську
Росія дає іпотеку на житло в українських містах, які контролює Київ
21 березня, 16:15
Кадр з пожежі на ППН «Кавказька» обєкті станом на ранок 21.03
Атакований пункт перевалки нафти «Кавказька» палає третю добу (відео)
21 березня, 07:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
42K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
29K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
28K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
27K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua