Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень

Священник пояснив, що на Великдень освячуються страви, які люди не споживають протягом посту

До великоднього кошика заборонено класти алкогольні напої. Про це зауважив священник, настоятель храму ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість» ПЦУ м. Кременчук, керівник ГО «Простір «Полум'я» Анатолій Куліш у коментарі «Уніан», інформує «Главком».

«У жодному разі до великоднього кошика не можна класти алкогольні напої. Церква не освячує алкоголь, зокрема кагор. Дуже часто люди святять кагор, а потім сідають за святковий стіл і кажуть: «Ну що, давайте причастимось!». У такий спосіб людина нівелює святе причастя, тому що це таїнство, яке можна робити тільки в церкві. Саме тому я парафіянам забороняю ставити вино у великодній кошик», – наголосив Анатолій Куліш.

Священник пояснив, що на Великдень освячуються страви, які люди не споживають протягом посту. Він зазначив, що саме освячення фактично – це благословення непісних страв.

Традиційно освячують:

паску;

яйця;

ковбасу,

хрін;

сіль;

сир.

Зокрема, конкретної кількості, скільки яєць потрібно святити на Великдень чи інших продуктів немає. Зазвичай священники радять брати до церкви стільки, скільки сім'я може з'їсти під час ранкової трапези, або ж для того, щоб пригостити близьких, наприклад, крашанками. Викидати освячені продукти не годиться, краще надлишок віддати на милостиню.

Нагадаємо, що великодній кошик – це не лише набір продуктів для освячення, а справжній обрядовий символ, у якому кожен елемент має своє духовне значення. «Главком» розповідав, що саме можна покласти до кошика, а які продукти заборонено.

Як повідомлялося, Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.