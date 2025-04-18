Чому засекречено зарплату керівника «Укрпошти»? Компанія дала пояснення

Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік

Держпідприємство не публікує фінансову звітність від початку повномасштабного вторгнення

Глава «Укрпошти» Ігор Смілянський сім років поспіль «забуває» подати декларацію про свої доходи та майновий стан, попри вимогу закону. У відповіді на запит «Главкома» заступник генерального директора «Укрпошти» з фінансових питань Максим Палій зазначив: зарплата керівництва компанії належить до комерційної таємниці. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни».

«Укрпошта» – одна з небагатьох державних компаній, яка вирізняється постійністю керівного складу. З 2016 року крісло гендиректора займає Ігор Смілянський, який відразу прославився надвисокими зарплатами. До прикладу, у фінансовому плані «Укрпошти» на 2020 рік було вказано, що зарплата керівника мала становити 1,87 млн грн на місяць. Однак дізнатися, якою вона є зараз, із відкритих джерел не вийде, оскільки компанія не публікує фінзвітність від початку повномасштабного вторгнення, а Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік.

«Главком» поцікавився у Смілянського напряму: якою є теперішня зарплата керівника підприємства та його заступників? У відповіді на запит ішлося: «Укрпошта» нібито може надавати публічну інформацію виключно стосовно умов постачання товарів, послуг та цін на них; а також буцімто зарплата керівництва компанії належить до комерційної таємниці. «Главком» оскаржує цю відповідь в Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Відповідь «Укрпошти» на запит «Главкома»

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що отримав відповідь на свій запит від Державної аудиторської служби, де йдеться: у 2022-2024 роках керівництву «Укрпошти» виплатили премій на 36,6 млн грн, попри стабільно збиткову діяльність компанії. Смілянський прокоментував цю інформацію: «Так, у нас є система преміювання за результати, і якщо люди досягають цілей, то отримують премії. І адмінперсонал, і листоноші, і водії».

Відповідь Державної аудиторської служби на запит Гончаренка скриншот з Telegram-каналу Гончаренка

До слова, у відповідь на запит нардепки Ніни Южаніної Ігор Смілянський повідомив: облік інформації щодо витрат на оплату праці генерального директора АТ «Укрпошта» не здійснюється.

Раніше Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

Генеральний директор компанії Ігор Смілянський заявив, що всі кошти, які проходять через «Укрпошту» та KSE Foundation, ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив, що компанія разом з KSE Foundation передали ЗСУ допомогу на більш як 67 млн.

Згодом роз’яснення опублікував і Тимофій Милованов.