«Індекс достовірності» та інші правила для журналістів. Мінкульт готує новий законопроєкт



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Фото: Укрінформ

Законопроєктом хочуть зобов'язати ЗМІ вказувати авторів новин і маркувати ті з них, на які «надійшла заява на спростування»

У Міністерстві культури анонсували нові правила для роботи українських ЗМІ, про що розповів 15 листопада перший заступник голови відомства Анатолій Максимчук, пише Liga.net.

Зокрема, пропонується ввести посаду омбудсмена з питань інформації, який шукатиме фейки в ЗМІ і подавати на авторів до суду.

За поширення дезінформації пропонується ввести адміністративну і кримінальну відповідальність. Якщо це було одноразово - адмінвідповідальність. Якщо систематично або на замовлення третьої особи - кримінальна.

За словами Максимчука, дезінформацією не вважатимуться оціночні і критичні судження, сатира або недостовірна інформація, яка не шкодить суспільним інтересам.

Адміністративна відповідальність застосовуватиметься до медіа, що не повідомляють свої вихідні дані.

Також у Мінкульті хочуть, щоб ЗМІ при публікації новин вказували «індекс достовірності», який буде присвоюватися незалежною організацією.

Ще ЗМІ зобов'яжуть сумлінно ідентифікувати контент.

«Якщо це новини, то вони повинні відповідати тим критеріям, які розроблені», - сказав чиновник, не пояснивши при цьому, ким повинні бути розроблені такі критерії.

Законопроектом також хочуть зобов'язати ЗМІ вказувати авторів новин і маркувати ті з них, на які «надійшла заява на спростування».

За словами глави Мінкульту Володимира Бородянського, законопроект про протидію дезінформації може бути внесений у Раду в грудні.