Індія закриває небо для літаків Boeing 737 Mах 8



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Boeing 737 Mах 8 вдруге потрапив в авіакатастрофу за півроку

Рішення було прийнято з міркувань безпеки пасажирів, оскільки досі не встановлено причини катастрофи літака цієї моделі у Ефіопії

Індія планує закрити свій повітряний простір для літаків моделі Boeing 737 Mах 8 вслід за аналогічним рішенням Великої Британії, Китаю, Малайзії та інших країн, які відмовились обслуговувати подібні літаки після загадкової катастрофи в Ефіопії. Про це повідомляє NDTV.

За даними національного регулятора авіаперельотів, вліт, виліт та переліт над індійським повітряним простором літаків моделі Boeing 737 Mах 8 буде заборонений з 16:00 13 березня.

Рішення було прийнято з міркувань безпеки пасажирів, оскільки досі не встановлено причини катастрофи літака цієї моделі у Ефіопії, що впав одразу після зльоту. В той день загинуло 157 осіб, що були на борту, в тому числі 4 індійці.

Сполучені Штати Америки поки не мають наміру припиняти експлуатацію лайнерів Boeing 737 Mах 8 після авіакатастрофи в Ефіопії.

Раніше понад 25 авіакомпаній призупинили використання літаків Boeing цієї моделі.

Це, зокрема, авіакомпанії Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Ця катастрофа стала другою аварією літака цього типу за півроку: наприкінці жовтня 2018 року Boeing-737 Mах 8 індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту.