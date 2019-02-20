Індонезію сколихнув сильний землетрус
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Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку
На острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.
Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку, в 130 кілометрах на північний захід від острова Тернате.
Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.
Про жертви і руйнування не повідомляється.
Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.
Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.
Джерело: УНН