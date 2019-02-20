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    Індонезію сколихнув сильний землетрус

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    <p>Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів</p> - Індонезію сколихнув сильний землетрус

    Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку

    На острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

    Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку, в 130 кілометрах на північний захід від острова Тернате.

    Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.

    Про жертви і руйнування не повідомляється.

    Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.

    Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.

    Джерело: УНН

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