Індонезію сколихнув сильний землетрус



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Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку

На острові Малуку в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.

Про це повідомляє Національне управління метеорології, кліматології і геофізики Індонезії.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в провінції Малуку, в 130 кілометрах на північний захід від острова Тернате.

Осередок поштовхів залягав на глибині 30 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, в Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався 5 лютого в центральному регіоні країни.

Раніше повідомлялося, що у січні біля узбережжя Чилі було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.

Джерело: УНН