Землетрус в Азербайджані: до лікарів звернулися близько 30 постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарня в Шамасі працює в посиленому режимі

Вранці в середу в регіони країни прибув міністр з надзвичайних ситуацій Азербайджану

В Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався увечері 5 лютого в центральному регіоні країни.

Зокрема, 58-річний чоловік з діагнозом крововилив у мозок надійшов у важкому стані в реанімацію після землетрусу, повідомили «Интерфаксу» в прес-службі міністерства охорони здоров'я країни.

«Лікарня в Шамасі працює в посиленому режимі. Допомогу постраждалим надавали шість бригад швидкої невідкладної допомоги. Ще три людини доставлені в травматологію. У одного з них зламана рука, двоє інших надійшли з діагнозом травма нижніх кінцівок», - розповіли в МОЗ.

Землетрус стався увечері 5 лютого в центральному регіоні Азербайджану. Близько опівночі в 11 км на південний захід від Піркулінської станції на території Ісмаіллінського району відчувалися поштовхи силою 6 балів за шкалою Ріхтера, в сусідніх районах поштовхи відчувалися силою 5,3 балів.

Підземні поштовхи магнітудою 3 бали також пройшли в 8 км на захід від Агсу. Землетрус відчувався в Баку.

Вранці в середу в регіони країни прибув міністр з надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдін Гейдаров з метою оцінки завданих збитків.