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    Землетрус в Азербайджані: до лікарів звернулися близько 30 постраждалих

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    <p>Лікарня в Шамасі працює в посиленому режимі</p> - Землетрус в Азербайджані: до лікарів звернулися близько 30 постраждалих

    Лікарня в Шамасі працює в посиленому режимі

    Вранці в середу в регіони країни прибув міністр з надзвичайних ситуацій Азербайджану

    В Азербайджані близько 30 людей звернулися до лікарів після землетрусу, який був стався увечері 5 лютого в центральному регіоні країни.

    Зокрема, 58-річний чоловік з діагнозом крововилив у мозок надійшов у важкому стані в реанімацію після землетрусу, повідомили «Интерфаксу» в прес-службі міністерства охорони здоров'я країни.

    «Лікарня в Шамасі працює в посиленому режимі. Допомогу постраждалим надавали шість бригад швидкої невідкладної допомоги. Ще три людини доставлені в травматологію. У одного з них зламана рука, двоє інших надійшли з діагнозом травма нижніх кінцівок», - розповіли в МОЗ.

    Землетрус стався увечері 5 лютого в центральному регіоні Азербайджану. Близько опівночі в 11 км на південний захід від Піркулінської станції на території Ісмаіллінського району відчувалися поштовхи силою 6 балів за шкалою Ріхтера, в сусідніх районах поштовхи відчувалися силою 5,3 балів.

    Підземні поштовхи магнітудою 3 бали також пройшли в 8 км на захід від Агсу. Землетрус відчувався в Баку.

    Вранці в середу в регіони країни прибув міністр з надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдін Гейдаров з метою оцінки завданих збитків.

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