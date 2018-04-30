Чоловік-солодкоїжка вкрав у Івано-Франківську дві сотні «кіндерів»
- Сьогодні, 13:24
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Чоловік намагався винести шоколадні яйця, які знаходилися у його рюкзаку та пластиковому кошику
У Івано-Франківську іноземець вкрав із гіпермаркету 179 кіндер-сюрпризів на суму у близько 4 тисяч 350 грн.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції у Івано-Франківській області.
Крадіжка сталася 29 квітня в одному із торгових центрів на вулиці Коновальця.
На місце інциденту працівники гіпермаркету викликали слідчо-оперативну групу. Вони розповіли, що чоловік намагався винести шоколадні яйця, які знаходилися у його рюкзаку та пластиковому кошику.
Встановлено, що зловмисник - 1960 р.н., тимчасово проживає в Івано-Франківську.
«З місця події вилучено 179 штук яєць «Кіндер-сюрприз», які передані під відповідальність адміністратору торгового центру. Проводяться слідчі дії», - заявили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Львові затримали 33-річну жінку, яка вкрала у магазині 220 «Кіндер-сюрпризів» на суму понад 7 тисяч гривень.