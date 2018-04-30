Чоловік-солодкоїжка вкрав у Івано-Франківську дві сотні «кіндерів»

Чоловік намагався винести шоколадні яйця, які знаходилися у його рюкзаку та пластиковому кошику

У Івано-Франківську іноземець вкрав із гіпермаркету 179 кіндер-сюрпризів на суму у близько 4 тисяч 350 грн. Про це повідомляє Сектор комунікації поліції у Івано-Франківській області. Крадіжка сталася 29 квітня в одному із торгових центрів на вулиці Коновальця. На місце інциденту працівники гіпермаркету викликали слідчо-оперативну групу. Вони



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Чоловік намагався винести шоколадні яйця, які знаходилися у його рюкзаку та пластиковому кошику

У Івано-Франківську іноземець вкрав із гіпермаркету 179 кіндер-сюрпризів на суму у близько 4 тисяч 350 грн.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції у Івано-Франківській області.

Крадіжка сталася 29 квітня в одному із торгових центрів на вулиці Коновальця.

На місце інциденту працівники гіпермаркету викликали слідчо-оперативну групу. Вони розповіли, що чоловік намагався винести шоколадні яйця, які знаходилися у його рюкзаку та пластиковому кошику.

Встановлено, що зловмисник - 1960 р.н., тимчасово проживає в Івано-Франківську.

«З місця події вилучено 179 штук яєць «Кіндер-сюрприз», які передані під відповідальність адміністратору торгового центру. Проводяться слідчі дії», - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Львові затримали 33-річну жінку, яка вкрала у магазині 220 «Кіндер-сюрпризів» на суму понад 7 тисяч гривень.