Ексміністр б'є на сполох: субсидії через дії уряду втратили 3 млн сімей

Колишній міністр нарікає, що уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях

Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія, повідомив Розенко

Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що з травня 3 мільйона домогосподарств в Україні позбавлені субсидій. Це відбулося через те, що уряд схвалив нові правила виплат. Про це ексурядовець написав у Facebook.

«Для призначення нових субсидій їх потрібно переоформити! Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія!», – повідомив Розенко.

Колишній міністр соціальної політики наголосив, що до цього часу обласним управлінням соцзахисту не передано програмне забезпечення для призначення субсидій за новими правилам.

За його словами, уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях.

«Наслідки? 6 мільйонів українців (понад 3 мільйони домогосподарств) уже два місяці не отримують субсидії! Ціна на газ для населення зараз втричі вища, ніж у минулому році. А субсидії забрали!», – резюмував Розенко.

Раніше українцям розповіли, як оформити субсидію онлайн.

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