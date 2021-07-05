Субсидії перераховано. Мінсоцполітики назвало розмір допомоги на комуналку

Виплати житлових субсидій після перепризначення почнуться найближчим часом

Автоматичний перерахунок субсидій проведено і вже найближчим часом українці, які оформили цю допомогу на сплату житлово-комунальних послуг, отримають кошти. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

«Органами соціального захисту населення проведено перепризначення житлових субсидій в автоматичному режимі для домогосподарств, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років. Наразі Мінсоцполітики отримало заявку на потребу в коштах для фінансування перепризначених субсидій за травень та червень поточного року і перераховує відповідні кошти в регіони для проведення відповідних виплат», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, вже найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень – червень поточного року у повному обсязі.

При цьому, враховуючи, що вартість отримуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство в місяць.

«На опалювальний період субсидія всім цим домогосподарствам, з урахуванням витрат на опалення, буде розрахована автоматично після початку опалювального періоду. Відповідно до прийнятого Урядом рішення перепризначення субсидії на наступний рік тим домогосподарствам, які її одержували в опалювальному періоді 2020-2021 років, здійснюється автоматично (без звернення громадян) з урахуванням даних Мінфіну за результатами верифікації даних на відповідність умовам надання субсидії», – нагадують у Мінсоцполітики.

Виняток становить близько 15% одержувачів, яким для отримання субсидії на наступний період необхідно подати новий пакет документів, зокрема це домогосподарства, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

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