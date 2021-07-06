Із перепризначенням субсидій виникли проблеми. Мінсоцполітики дало роз’яснення

До середини липня в Україні проведуть плановий перерахунок субсидій

Мінсоцполітики звертається до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу міст щодо перепризначення житлових субсидій. Як виявилося, в окремих містах органами місцевого самоврядування «не забезпечено дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі». Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві попередили, що проблеми, які виникли, можуть призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

«З метою спрощення процедури призначення житлових субсидій в умовах оновлення критеріїв її надання, з урахуванням адресних засад, передбачено перепризначення житлових субсидій переважній більшості домогосподарств, які отримували субсидію у опалювальний період 2020-2021 років, на наступний період без звернень громадян. Звертаємо увагу, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19.05.2021 № 505 прийняття рішення щодо надання субсидії на наступний період відбувається органами соціального захисту населення на підставі інформації Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій на відповідність умовам майнового і матеріального стану», - повідомили у міністерстві.

Зокрема, передбачено врахування під час призначення житлових субсидій наявності:

депозитних рахунків понад 100 тис гривень;

у власності осіб, які звертаються за оформленням субсидії, більше ніж одного житлового приміщення (квартири, будинку);

двох і більше транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 15 років.

Також передбачено, що субсидія не призначається, якщо протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії, було здійснено на суму, яка перевищує 50 тис. гривень, одноразово купівлю нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, а також послуг, внески до статутного капіталу підприємства, на благодійну діяльність, а також купівлю безготівкової або готівкової іноземної валюти та банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис гривень.

Ці уточнення критеріїв зроблено за результатами верифікації, яку проводить Мінфін, оскільки за попередні періоди було встановлено факти, що після оформлення субсидії окремі її одержувачі здійснювали одноразові дороговартісні покупки, зокрема, автомобілів преміум класу, нової сільськогосподарської техніки, значних обсягів валюти тощо.

«Відповідна інформація надійшла від Мінфіну наприкінці червня, і переважна більшість органів соціального захисту населення здійснили призначення житлових субсидій на наступний період домогосподарствам, які мають на неї право, а також розрахували суми субсидії за травень – червень поточного року. Наразі відбувається перерахування коштів для проведення виплат субсидій одержувачам», – йдеться у повідомленні.

Мінсоцполітики звертається до Асоціації міст України з проханням скоординувати роботу міст для завершенням найближчим часом процедури перепризначення житлових субсидій на наступний період домогосподарствам, які мають на неї право, з метою надання належної соціальної підтримки вразливим верствам населення.

«При цьому звертаємо увагу, що всі перепризначені субсидії будуть виплачені одержувачам починаючи з травня, незалежно від дати проведення перепризначення», – наголосили чиновники.

Напередодні стало відомо, що субсидії перераховано. Мінсоцполітики назвало розмір допомоги на комуналку.

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