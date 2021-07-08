Лише «живі гроші». Мінсоцполітики пояснило, як тепер нараховуватимуть субсидії
Міністерство соціальної політики надало офіційні роз'яснення стосовно монетизації субсидій
Монетизацію пільг і субсидій впровадили ще у 2019 році. Вона працювала у кілька етапів: із 1 січня 2019 року «живі кошти» почали надходити на банківський рахунок тим, хто вперше звернувся за допомогою. Із 1 травня 2019 року монетизація торкнулася тих, хто отримував субсидію чи пільгу протягом багатьох років, в тому числі користувався допомогою в літній період. Це приблизно три мільйони домогосподарств.
До травня цього року українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі («живими грошима» на банківську картку або через пошту), так і в грошовій безготівковій формі (коли Ощадбанк перераховував суми надавачам житлово-комунальних послуг). 92% тих, кому були призначені субсидії, отримували їх у грошовій готівковій формі. Із травня, згідно з постановою уряду субсидію «живими грошима» отримуватимуть уже всі. Як стало відомо, ця зміна викликає у громадян чимало запитань.
Тому сьогодні, на Урядовому порталі Міністерство соціальної політики надало офіційне роз’яснення на найбільш поширені питання громадян.
Зокрема, якщо документи на субсидію подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то заново все оформлювати треба.
«Тому що громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти. У таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 травня 2021 року уряд прийняв рішення, згідно з яким розгляд питань щодо призначень житлових субсидій на наступний рік домогосподарствам, що отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, окрім:
- домогосподарств, яким грошова субсидія надавалася у грошовій безготівковій формі;
- домогосподарств, яким грошова субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);
- домогосподарств, яким грошова субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
Нагадаємо, раніше із перепризначенням субсидій виникли проблеми. Мінсоцполітики дало роз’яснення.
Напередодні стало відомо, що субсидії перераховано. Мінсоцполітики назвало розмір допомоги на комуналку.