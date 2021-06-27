Перерахунок субсидій: кому доведеться доводити право на допомогу від держави

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту

Особисто звертатися до органів соціальний захисту доведеться далеко не всім одержувачам - 85 відсоткам субсідіантів це не потрібно

Оновлені правила видачі субсидій припускають, що більшості українців проведуть автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85 відсоткам одержувачів допомоги по оплаті комуналки. Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє «Сьогодні».

«Кому потрібно звернутися з додатковими документами? Це ті, хто орендують житло. Внутрішньо переміщені особи. Домогосподарства, яким субсидія призначалася без окремих членів сім'ї. Тобто там, де декларувалося, що людина зареєстрована, але чомусь не проживає. Якщо говорити про кількість, то це приблизно 15% від загальної чисельності одержувачів субсидій», — пояснив чиновник.

До слова, термін подачі заяв подовжено до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року «заднім числом», а потім уже автоматично перепризначать всім одержувачам на опалювальний сезон.

Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту.

Кому доведеться заново звернутися до органів соцзахисту для отримання субсидій:

людям, які орендують житло і хочуть отримати на нього допомогу по оплаті за комуналку;

внутрішньо переміщеним особам;

домогосподарствам, яким субсидія призначалася без окремих членів сім'ї, прописаних, проте не проживають в квартирі;

іншим домогосподарствам, які не вписуються в класичну схему отримання субсидії, проте її реально потребують.

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