Інструктори з США влаштували тренінги для українських саперів



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У Чернігові розпочато тритижневий тренінг з підготовки саперів

У Чернігові стартували тритижневі курси для українських саперів з гуманітарного розмінування, на яких викладатимуть інструктори із США.

Про це інформує прес-служба Міноборони.

«У Чернігові, у 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, розпочато тритижневий тренінг з підготовки національних операторів України (саперів) 1-го рівня EOD з гуманітарного розмінування. Курс викладатимуть інструктори з США», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заняття проводяться для фахівців ЗСУ, Держспецтрансслужби Міноборони та ДСНС.

Впроваджує курси відділ оборонного співробітництва американського посольства в Україні в рамках Програми гуманітарного розмінування командування ЗС США в Європі.

Для тренінгів виділено комплекти пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема, новітні металодетектори, а також комплекти інженерної розвідки з низкою ефективних електронних та оптичних приладів.