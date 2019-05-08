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    Інструктори з США влаштували тренінги для українських саперів

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    Інструктори з США влаштували тренінги для українських саперів

    У Чернігові розпочато тритижневий тренінг з підготовки саперів

    У Чернігові стартували тритижневі курси для українських саперів з гуманітарного розмінування, на яких викладатимуть інструктори із США.

    Про це інформує прес-служба Міноборони.

    «У Чернігові, у 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України, розпочато тритижневий тренінг з підготовки національних операторів України (саперів) 1-го рівня EOD з гуманітарного розмінування. Курс викладатимуть інструктори з США», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, заняття проводяться для фахівців ЗСУ, Держспецтрансслужби Міноборони та ДСНС.

    Впроваджує курси відділ оборонного співробітництва американського посольства в Україні в рамках Програми гуманітарного розмінування командування ЗС США в Європі.

    Для тренінгів виділено комплекти пошуку вибухонебезпечних предметів, зокрема, новітні металодетектори, а також комплекти інженерної розвідки з низкою ефективних електронних та оптичних приладів.

    США ЗСУ ДСНС Міноборони розмінування Чернігів
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