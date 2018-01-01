Інвестиційним драйвером стане відновлювальна енергетика, - Ложкін

Відновлювана енергетика - загальносвітовий тренд останнього десятиліття

У найближчі роки інвестиційним драйвером стане відновлювальна енергетика. Тому що, відповідно до закону, чим раніше компанія вийде на ринок, тим більш ліберальним для неї буде «зелений» тариф. Так вважає інвестор і бізнесмен Борис Ложкін. Про перспективи цього ринку він написав у матеріалі для видання «Новое время».



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Майбутнє за відновлювальною енергетикою - Борис Ложкін

Відновлювана енергетика - загальносвітовий тренд останнього десятиліття

У найближчі роки інвестиційним драйвером стане відновлювальна енергетика. Тому що, відповідно до закону, чим раніше компанія вийде на ринок, тим більш ліберальним для неї буде «зелений» тариф. Так вважає інвестор і бізнесмен Борис Ложкін. Про перспективи цього ринку він написав у матеріалі для видання «Новое время».

Відновлювана енергетика - загальносвітовий тренд останнього десятиліття. У минулому році низка країн, серед яких Португалія, Коста-Ріка, Данія та інші, практично повністю перейшли на використання «зеленої» енергії.

В Україні ця тенденція також присутня. У 2017 році в експлуатацію було введено 257 МВт нових потужностей відновлюваної енергетики - в 2,1 рази більше, ніж роком раніше. За підсумками року загальна потужність «зеленої» енергетики в Україні склала майже 1375 МВТ (1,44% від усієї виробленої електроенергії).

Почалося будівництво великих об'єктів: сонячної електростанції в Чорнобильській зоні (проектна потужність - 1024 МВт), вітряної електростанції в Запоріжжі (500 МВт).

Відповідно до закону про ринок електроенергії, до 2030 року в Україні діє спеціальний стимулюючий тариф. Його ставка щороку підвищується.

Серед інших чинників, що позитивно впливають на стан української економіки, Ложкін назвав державну демонополізацію ряду ринків, процес дерегуляції, ліквідацію інвестиційної безграмотності, а також процес інтернаціоналізації українського бізнесу, що виходить на зовнішні ринки.

Раніше стало відомо, що Борис Ложкін заявив про створення власної інвестиційної компанії «Самаан капітал», і в найближчі 2 роки планує вийти на етап створення інвестиційних фондів, куди має намір залучити міжнародні фінансові кошти для подальших інвестицій в український бізнес. Керівником «Самаан Капітал» став Андрій Пивоварський, екс-міністр інфраструктури в 2014-2016 роках.