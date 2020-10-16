Інвесторам недобудов потрібен закон, а не лише обіцянки добудувати проблемне житло - Гусовський
Сергій Гусовський, кандидат у мери Києва від партії «За майбутнє»
Гусовський наголосив, що часто нечесні забудовники звалюють всі проблеми на міську владуУкраїні потрібен закон для захисту інвесторів житла на первинному ринку нерухомості. Це одразу ж вирішило б купу проблем і з ошуканими покупцями такого житла, і з нечесними забудовниками і з міською радою. Такий документ вже розробляють і про нього йшлося на експертній панелі «Первинний ринок житлової нерухомості. Як захистити інвестора?», яку ініціювали юристи і представники профільних громадських організацій.
«Для початку треба створити реєстри проблемних забудов і в кожному конкретному випадку надавати конкретне рішення. Є ситуації, де немає простого рішення. Добудувати все за рахунок міського бюджету також некоректно. Бо в такому випадку будуть використовуватися гроші, які надійшли в міський бюджет з боку тих, хто не інвестував в сумнівні забудови», - пояснив хаос на ринку новобудов Сергій Гусовський, кандидат у мери Києва від партії «За майбутнє».
Первинний ринок нерухомості – одна з найбільш ризикових сфер економіки, де інвестор - покупець квартири - абсолютно незахищений. Більше того, нечесний забудовник звалює всі проблеми на міську владу:
«Людей фактично використовують як живий щит. Збирають всіх, і тих в кого на 90% побудований будинок, і тих, в кого навіть котлован ще не викопали. Їм кажуть, що міська рада скасувала дозвіл на будівництво або договір оренди на землю (хоча міська рада могла робити це в абсолютно коректний спосіб). Об'єднують всіх цих інвесторів і кажуть: у вас усіх одна проблема, і це не ми, забудовники-шахраї, винні, а хтось інший – міська влада, держава, хто завгодно. Тому потрібен закон», - пояснює Гусовський.
Проблема первинного ринку забудов у повній відсутності якісного законодавчого регулювання і інституту персональної відповідальності як для чиновників за невиконання правил, так і для забудовників. Дмитро Йовдій, адвокат, голова ГО «Антирейдерський центр», кандидат в депутати Київської міської ради від партії «За майбутнє» наголошує:
«Потрібен профільний закон, який створив би реєстр майнових прав, куди будуть вноситися дані ще на стадії будівництва. Потрібно удосконалити судову практику. Якщо тут лад не навести, то іноземні інвестиції ніколи не підуть в нашу економіку. Як в США – інвестор захищений, тому хто б не порушив його права, буде невідворотна відповідальність або кримінальна, або фінансова. У нас, на жаль, такого немає».
Мітинги ошуканих покупців новобудов – проблема не лише Києва, - вважає Олена Мироненко-Шульган, керуючий партнер адвокатського об'єднання DéFENSE, кандидат у депутати Київської міської ради від партії «За майбутнє»:
«Потрібно формувати законодавство як на державному, так і на місцевому рівнях для того, щоб покарання було невідворотним для всіх, хто порушив права інвесторів. Це і забудовник, і всі ті, хто мав на меті порушення прав даного сектору».
Під час панелі пообіцяли підключити народних депутатів парламентської групи «За майбутнє», майбутніх депутатів, які зайдуть у місцеві ради, адвокатське середовище, юристів, науковців, бізнесменів та забудовників для того, щоб напрацювати необхідний пакет законодавчих змін.